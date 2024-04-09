T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,68, 70, 72

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Maliye Hazinesi tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı hazine adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Davacı Maliye Hazinesi tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3-Duruşmanın 03/05/2024 tarihinde saat 09:00'da Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4-Açılacak davalarda husumetin Maliye Hazinesi'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan hazine adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 19/03/2024

Kamulaştırılan Taşınmaz;

Mülk Bilgileri

ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL ALAN MALİKİ 2024/30 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 105/25 16.673,02-m2 Osman Pusmaz 2024/32 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 105/27 20.654,29-m2 Soner Şahin 2024/34 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 106/11 3.392,34-m2 Güleser Karslı, Menşure Saygı, Şevke Aydoğan 2024/36 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 106/13 4.573,41-m2 Ahmet Çelik, Şahinaz Çelik, Esme Şimşek, İsmet Kaplan, Fatma Çelik, Fadime Çam, Cabir Çelik, Sadir Çelik, Ali Çelik, Mustafa Çelik, Elife Kılıç, Keziban Ersoy, Adem Çelik, Fadime Sarıçam, Ahmet Çelik, Havva Çelik 2024/38 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 108/23 8.392,74m2 Yusuf Kaplan 2024/40 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 108/33 4.340,77-m2 Şakire Özdemir 2024/42 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 108/43 5.689,56-m2 Süleyman Aydoğan, Zarife Kaplan, Celal Özbek, Erdoğan Özbek, Nimet Erden, Hamiyet Akyol 2024/44 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 108/53 6.521,67-m2 Abbas Meriç 2024/46 YOZGAT / SORGUN Küçükköhne Köyü 108/66 2.519,89-m2 Hüseyin Güler Aslan Güler ve Leymone Güler 2024/48 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 147/7 12.332,00 m2 Yaşar Mat 2024/50 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 161/90 45874,00-m2 Mustafa Pınarcı, Şerife Ünvanlı, Zeynep Balçık, Halide Turan, Mehmet Pınarcı, Hüseyin Gözübüyük, Salim Gözübüyük, Ali Gözübüyük, Sebati Gözübüyük, Türkan Topal, Hülya Gözübüyük, Fatma Gözübüyük, Candan Şahin, Handan Kadıoğlu, Zeynep Gökçe, Şükran Gür, Mustafa Yiğit, Atabey Yiğit, Fatma Torun, Dursun Yiğit, Dursun Erciyas, Güler Akgün, Ali Keskin, Mehmet Keskin, Ayişe Balçık, Hacı Bekir Yıldırım, Ali Taşçı, Salim Taşçı, Saliha Uzun, Ömer Bulut, Mevlüt Bulut, Huri Bulut, İfakat Erciyas, Meral Yakın, Vildan Şahin, Oğuz Yakın, Osman Kaplan, Hasan Kaplan, Fatma Kaplan, Hatice Ersoy, Yasemin Paker, İhsaniye Emlak, Saniye Yiğit, Berat Yiğit, Seyit Koca, Ali İhsan Koca, Yakup Koca, Hayrettin Koca, Yasin Koca, Bület Koca, Mahi Kaplan, Abdullah Kaplan, Yahya Kemal Kaplan, Ahmet Kaplan, Saliha Özbaşı, Salih Yiğit, Yafes Yiğit, Nihat Yiğit, Salih Yiğit, Fuat Okur, Mehmet Okur, Yaşar Okur, Dudu Alagöz, Kadriye Yiğit, Saliha Baran, Emine Ekici, Salime Öçal, Ahmet Yiğit, Güler Yüksel, Önal Yiğit, Gülüzar Aksoy, Neriman Taştan, Yusuf Taner Yiğit, Perihan Yüksel, Zekiye Atik, İhsaniye Muratoğlu, Osman Yiğit, Ünsal Yiğit, Hatice Yiğit, Sevda Yiğit, Tamer Yiğit, Aysel Çakıcı, Zekeriya Yiğit, Halis Yiğit, Atike Şahin, Nazife Kaplan, İbrahim Yiğit, Keziban Nazıloğlu, Ali Kaplan, Salim kaplan, Emine Kaplan, Yaşar Yakın, Abdulkadir Yakın, Sakıp Kaplan, Serpil Pala, Ömer Yiğit 2024/52 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 221/28 865,00-m2 Mahmut Fuat Balçık 2024/54 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 222/19 6.134,00- m2 Aytekin Yıldırım 2024/56 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 222/23 6.688,00m2 Yaşar Balçık 2024/58 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 222/27 5.709,65m2 Mevlüde Arslan, Nazif Kaplan, İlhami Kaplan, İkbal Murat, Fadime Yıldırım, Zübeyde Bozkurt ve Kelami Kaplan 2024/60 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 222/34 13.126,00-m2 Süleyman Ayaz, Mehmet SSS, Hülya Yiğit, Sakine Öksüz, Hayriye Koçaker, Hakan Öksüz, Haluk Öksüz ve Süleyman SSS 2024/62 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 227/16 3.282,80m2 Fatma Şengül Şimşek, Ertuğrul Şimşek, Mahmut Şimşek, Sevtap Orakçı, Halime Soylu, Levent Şimşek, Bahri Şimşek, Ayşe Yücel, Metin Yücel, Uğur Yücel, Satı Yiğit, Şengül Güvenç, Çakır Dağdemir, Rıfat Koca, Salihe Demirel, Meral Erciyas, Salih Koca, Selim Koca, Serkan Koca, Muzaffer Şimşek, Ahmet Şimşek, Mehmet Şimşek, Hatun Akbaş, Osman Yücel, Ali Yücel, Meryem Teke, Veciyhe Karataş, Necla Kayacan, Elmas Kaygusuz, Memduha Ünalan, Halil Şimşek, Ayşe Mete, Leyla Şimşek, Hilal Ünal, Mustafa Şimşek, Nermin Sağ, Filiz Ünalan, Rukiye Varlık, Sema Yakın, Lütfiye Öksüz ve Ümit Varlık 2024/64 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 227/22 6.661,62m2 Ali Şahin 2024/68 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 242/34 4.451,00-m2 Mustafa Dölek, Nuri Akbayır, Hacı Yusuf, İhsan Anıl ve Naci Akbayır 2024/70 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 242/50 8.888,13m2 Muammer Tülek 2024/72 YOZGAT / SORGUN Yazlak Mahallesi 243/22 2.162,01-m2 Adem Seyfi

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Basın No: ILN02015390