T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2022/165 Esas

DAVALI : YASİN DİREM - 13404004680 T.C. Kimlik nolu, 25/05/1972 doğumlu, Haydar ve Meliha oğlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme günü olan 09/04/2026 günü saat: 09:45 de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, ön inceleme duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02391049