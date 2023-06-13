T.C. SOMA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2020/1073 ESAS

2023/140 KARAR



İLAN METNİ

Mahkememizin 2020/1073 Esas- 2023/140 Karar sayılı ilamı ile mağdur sanık Ümmügül TATOĞLU 'nun üzerine atılı-Fuhşu Kolaylaştırmak veya Fuhşa Aracılık Etmek Amacıyla Hazırlanmış Görüntü, Yazı ve Sözleri İçeren Ürünleri Verme, Dağıtma veya Yayma suçundan TCK nun 227/3 maddesi uyarınca 5271 sayılı CMK nun 223/2-a maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE, mağdurlar Ebru Tuğbaş ve Şule Yaman'a yönelik Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 227/2,53 maddeleri uyarınca CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca her bir mağdur yönünden ayrı ayrı BERAATİNE, karar verildiği, mağdur sanık Ümmügül TATOĞLU (Mustafa ve Fatma kızı, 01/02/1994 doğumlu ) na tüm araştırmalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmıştır.



Yapılan tüm aramalara rağmen yukarıda açık kimliği belirtilen mağdur sanık Ümmügül TATOĞLU'nun tebligata elverişli adresi bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi ile zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği yasa yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.06.2023

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Basın No: ILN01844001