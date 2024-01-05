T.C. SOLHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2022/161 E

DAVACILAR : TAHSİN YILDIRIM -12481799540

VEKİLLERİ : Av. SERHAT ATLI

DAVALILAR : FERUH YILDIRIM -12439800984

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

DAVA TARİHİ : 23/12/2022



Davacı Tahsin Yıldırım vekili tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;



Davacı tarafından Bingöl İli Solhan İlçesi Yeşilova Mahallesi 397 ada 2, 3, 10, 11 parsel, 398 ada 1 ve 15 parsel, 391 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talep edilmiştir.



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin boş arsa olduğundan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava dilekçesine tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gerekli işlemlerin yokluğunuzda yapılacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.



Durusma günü: 12/01/2024 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu DAVA DİLEKÇESİ VE TENSİP ZAPTI YERİNE geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01962345