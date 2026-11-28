Sayı :2026/223 Esas

18.11.2026

Konu : kamulaştırma ilanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , HÜLYA BANKI, İBRAHİM GARİP, ÖZCAN GARİP arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından davalı aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmanın atılı bulunduğu 14/01/2027 günü saat 15:55'ten itibaren aşağıda belirtilen davalıların duruşmada mahkememizde hazır bulunulması veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : HÜLYA BANKI - 27985184***- Mustafa Ve Fütühat oğlu/kızı, 16/06/1981 dogumlu,

İLGİLİ KİŞİ : ÖZCAN GARİP - 27997183***-Mustafa Ve Fütühat oğlu/kızı, 11/05/1970 dogumlu,

İLGİLİ KİŞİ : İBRAHİM GARİP - 28000183***, Mustafa Ve Fütühat oğlu/kızı, 01/03/1963 dogumlu,

İLGİLİ KURUM : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş



Taşınmaz bilgileri; Aydın İli, Söke ilçesi, Savuca Mah. 204 ada 45 parselde kayıtlı 1,573.91 m2 daimi irtifak hakkı, 794.41 m2 geçici irtifak hakkı alanı

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Basın No: ILN02605944