T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/201 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara kararlar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmanın atılı bulunduğu 11/09/2024 günü saat 11:20'den itibaren aşağıda belirtilen davalıların duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. 13/06/2024

ESAS NO : 2024/201

DAVACI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DAVALILAR : 1- ATİK ÇAPAR

2- DURMUŞ ÇAPAR

3- FATMA ÇAPAR

4- FATMA ÇAPAR

5- HÜLÜSİ ÇAPAR

6- MEHMET ÇAPAR

7- MERAL ÇAPAR

8- MERYEM ÖZYILMAZ

9- MÜZEYYEN ÇAPAR

10- NİHAL ÖZKIZILOVA

11- NİZAMETTİN ÇAPAR

12- RAHİME SARIASLAN

13- SADULLAH ÇAPAR

14- TÜLAY AĞÇA

15- YUSUF ÇAPAR

TAPU BİLGİLERİ : Aydın İli, Söke İlçesi, Avcılar Mah. 101 ada 59 parsel sayılı taşınmaz.

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Basın No: ILN02054783