T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara kararlar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmanın atılı bulunduğu 11/09/2024 günü saat 11:20'den itibaren aşağıda belirtilen davalıların duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. 13/06/2024
ESAS NO : 2024/201
DAVACI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DAVALILAR : 1- ATİK ÇAPAR
2- DURMUŞ ÇAPAR
3- FATMA ÇAPAR
4- FATMA ÇAPAR
5- HÜLÜSİ ÇAPAR
6- MEHMET ÇAPAR
7- MERAL ÇAPAR
8- MERYEM ÖZYILMAZ
9- MÜZEYYEN ÇAPAR
10- NİHAL ÖZKIZILOVA
11- NİZAMETTİN ÇAPAR
12- RAHİME SARIASLAN
13- SADULLAH ÇAPAR
14- TÜLAY AĞÇA
15- YUSUF ÇAPAR
TAPU BİLGİLERİ : Aydın İli, Söke İlçesi, Avcılar Mah. 101 ada 59 parsel sayılı taşınmaz.
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Basın No: ILN02054783