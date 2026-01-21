T.C. SÖĞÜT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/75 Esas

DAVACI : ALİ OSMAN EFE

DAVALI : MEHMET EFE - 1424****790-

DAVA TARİHİ : 28/02/2024

KARAR TARİHİ: 12/12/2025

İLAN KONUSU: Gerekçeli Karar İlanı

MUHATTAP

MEHMET EFE'YE

( Osman ve Gülsüm oğlu, 01/01/1962 Doğumlu)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, tebligat ilgili konsolosluğa iade olduğundan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli Kararda;

HÜKÜM: Gerekçesi ayrıntılarıyla yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Davanın KABULÜ İLE,

2-) Bilecik İli, Söğüt İlçesi Yeşilyurt Köyü Karakütük Mevkii 147 Ada 83 Parsel sayılı taşınmazın taksimi mümkün olmadığından taşınmazlar üzerindeki haklar ve yükümlülükler SAKLI KALMAK KAYDIYLA ORTAKLIĞIN, UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-) Satış tutarının TAPU KAYDINDAKİ ve VERASET İLAMLARINDAKİ payları oranında taraflara paylaştırılmasına, Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunan yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Bu itibarla; işbu ilanın yayın tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacağı, Gerekçeli Kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/01/2025

Basın No: ILN02384082