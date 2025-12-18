T.C. SİVEREK AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/648 Esas

DAVALI : ÖNDER ABUZER ÖZEN Bostanbaşı Mah. Toki Küme Evleri No:2/9 Kat:1 Yeşilyurt/Malatya/ MALATYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/02/2026 tarihi, saat: 10:50'da. “"HMK. 139. Maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK320. Maddesi gereği bir taraf gelmese bile diğer tarafın talebi ile tahkikat duruşmasına devam edileceği ve HMK 321. Maddesi uyarınca son beyan alınarak yargılamanın sona erdirilebileceği" ihtar olunur. hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02361639