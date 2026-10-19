T.C. SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/35 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Hadi KANKILIÇ vekili Av. Erkan İlik tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

İlan Konusu: Mahkememiz dava dosyasına konu Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Uzunziyaret Mahallesi, M43D12C/D pafta numaralı, Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesi, dava konusu alana en yakın konumda doğsunda tescilli ve sınırdaş 268 numaralı parsel, kuzeyinde tescilli ve sınırdaş olmayan 154 numaralı parsel, güneyinde tescilli ve sınırdaş olmayan 156 ve 157 numaralı parsellerin olduğu. Dava konusu taşınmazın Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesi sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K.nun 713/4 maddeleri uyarınca ilan olunur

#ilangovtr

Basın No: ILN02571606