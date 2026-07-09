T.C. SİVEREK 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/763 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi.

MEVKİİ : Dağbaşı Mahallesi.

ADA NO : 0 ada

PARSEL NO : 702 parsel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

DAVALI: SABRİ ORTAKAYA-26240550846

Dava Açma Süresi: Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/763 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. .30.03.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02502032