Resmi İlanlar T.C. SİVEREK 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi:

İ L A N

ESAS NO : 2026/179 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı tarafından davalılar aleyhine Siverek Kulaksız mahallesi kain;

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi Kulaksız Mahallesinde Kulaksız Küme evleri sokak no:103 de bulunan arazi ( taşınmaz ) ileilgili olarak mahkememizde Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı ) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2026/179Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından itiraz edilebileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02414361