T.C. SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/109 Esas

Davacılar Ferhat Abasioğlu, Hanım Aluç, Memduh Yavuzer, Necip Yavuzer, Rıfat Yavuzer, Yusuf Yavuzer, Zerga Abasioğlu, Lütfü Yavuzer, Mehmet Yavuzer, Muhammed Yusuf Yavuzer, Nurullah Yavuzer vekili Av. Mehmet Arak tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca

Davacılar tarafından davalılar aleyhine Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karacadağ mevkii, İleri Mahallesinin doğusunda ve İleri Mahallesinin arazisinin devamında bulunan ve yöre halkı tarafından Kuzılko olarak isimlendirilen Karacadağ Kayak Merkezine giden yolda kayak merkezine varmadan yaklaşık 5 km kala yolun sol tarafında bulunan ve Doğuda Kuzulko Orman tepesi, Güneyde Tırşo, Batıda Karacadağ Kayak Merkezi Yolu, Kuzeyinde de Karabahçe Köyünün 604 numaralı mera parseli bulunan taşınmaz alan ile ilgili olarak mahkememizde Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2024/109 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde ve yasal şartların oluşması halinde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

