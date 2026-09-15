T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli, Siverek ilçesi,
MEVKİİ : Karpuzcu mahallesi
ADA NO : 110 ada
PARSEL NO : 16 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Abdulkadir Köksal, Ahmet Köksal, Ahmet Cemil Bilgiseven, Akif Delican, Ali Karpuzcu, Ali Kayışkıran, Azize Yeşildag, Bubo Karahan, Cesim Karahan, Cuma Delican, Cuma Karageçi, Ekrem Garhan, Emsal Delican, Fatih Karahan, Ferhat Kayışkıran, Fikret Köksal, Hakan Karageçi, Hamza Delican, Hikmet Karpuzcu, Hüsamettin Bilgiseven, İbrahim Delican, İbrahim İren, İsmail Karadağ, İsmail Karpuzcu, İsmail Köksal, İsmail Kubat, Kısmet Aktop, Kıymet Delican, Köçer Tanrıverdi, Mahmut Demirkıran, Mehmet Delican, Mehmet Karaduman, Mehmet Karageçi, Mehmet Karpuzcu, Mehmet Korkmazoğlu, Mehmet Köksal, Mehmet Murat Bilgiseven, Mehmetşah Karpuzcu, Mete Karpuzcu, Muazzez Pala, Necmettin Kayışkıran, Nedim Köksal, Neşet Delican, Sinan Karahan, Zeynep Karpuzcu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/108 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.06.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02544476