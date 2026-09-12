T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli, Siverek ilçesi,
MEVKİİ : Aşağıalınca mahallesi
ADA NO : 170 ada
PARSEL NO : 1 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : İbrahim Köran, Nursel Köran, Sefa Köran
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/118 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.06.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02544861