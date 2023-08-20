T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu Yer : Şanıurfa ili, Siverek İlçesi, Şair İbrahim Rafet Mahallesi.
Mevkii : -
Ada Ve Parsel No : 2904 ada ve 1 nolu parsel.
Davalılar : Emine Canbekler
Kamulaştırmayı Yapan İdare : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dava Açma Süresi: Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.
Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/2132 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/01/2023
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Basın No: ILN01879321