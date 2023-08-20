T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2132 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



Bulunduğu Yer : Şanıurfa ili, Siverek İlçesi, Şair İbrahim Rafet Mahallesi.



Mevkii : -



Ada Ve Parsel No : 2904 ada ve 1 nolu parsel.



Davalılar : Emine Canbekler



Kamulaştırmayı Yapan İdare : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı



Dava Açma Süresi: Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.



Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı



Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/2132 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/01/2023

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Basın No: ILN01879321