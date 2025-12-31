T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/1330 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Karadibek Mahallesi

ADA NO :101

PARSEL NO :2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

DAVALILAR : 1- Abdulkadir ABAZ, 2- Abdulkadir ASLANBEY, 3-Abdulkadir MENGI, 4- Abdulkadir MENGİ, 5- Adem MENGİ, 6- AdileBOZKURT, 7- Ahmet

AVUL, 8- Ahmet BOZKURT, 9- Ali ABAZ, 10- Ali ATA, 11-Ali HASE, 12- Ali MENGI, 13- Ali MENGİ, 14- Ali MENGİ, 15- Ali MENGİ, 16- Ali MENGİ, 17- Ali MENGİ, 18- Aynur BEGER, 19- Aysel TAVUKÇU,20- Ayşe BOZKURT, 21- Ayşe KILIÇ, 22- Aziz MENGİ, 23- Besrai MENGİ, 24- Derya MENGİ, 25- Emin MENGİ, 26- Emine MENGİ, 27- Enver TURGUT, 28- Eyyup ABAZ, 29- Eyyup BAKIR, 30- Eyyüp MENGİ, 31- Fatma BOZKURT, 32- Fatma BOZKURT ÇİÇEK, 33- Fatma

İNAÇ, 34- Gazal BAKIR,35- Güler BOZKURT, 36- Güven MENGİ, 37- Hacı ABAZ, 38- Haçım AVUL, 39- Halil Bakır, 40- Halil BOZKURT (Ali oğlu), 41- Halil BOZKURT (İsmail oğlu),42- Halime BOZKURT, 43- Hamit ABAZ, 44- Hanif BAKIR, 45- Hasan AVUL, 46- Hasan BAKIR, 47- Hasan MENGI (Halil oğlu) , 48- Hasan MENGİ (Mehmet Ali oğlu) 49- Hasan ŞEYHANLI, 50- Havva AVUL, 51- Helim AVAL, 52- Hemi AVUL, 53- Huriye ALTUN, 54- Hüseyin, 55- Hüsniye MENGI,

56- İbrahim HÜSEYİNOĞLU, 57- İbrahim Halil ABALI, 58- İslim MENGİ, 59- İSMAİL AVUL (Mehmet oğlu), 60- İSMAİL AVUL (Adem oğlu), 61- İzzet ABAZ,62- Kadir MENGİ, 63- Mahmut MENGİ (Halil oğlu), 64- Mahmut MENGİ (Sinan oğlu), 65- Mehmet ABAZ, 66- Mehmet ATA, 67- Mehmet BOZKURT (Ali oğlu), 68- Mehmet BOZKURT (İsmail oğlu), 69- Mehmet MENGI (Halil oğlu), 70- Mehmet MENGİ (Hami oğlu), 71- Mehmet MENGİ (Hasan oğlu), 72- Mehmet MENGİ

(Mehmet Ali oğlu), 73- Mehmet Ali BOZKURT, 74- Meryem BAKIR, 75- Miyeser DOLAŞ, 76- MUHO ATA, 77- Mustafa MENGI, 78- Naman ABAZ, 79- Naman MENGİ, 80- Necmi MENGİ, 81- Neyul BAKIR, 82- Nusret BAKIR, 83- Ömer MENGI, 84- Perişan MENGİ, 85- Remziye ÇİFTÇİ, 86- Salih BAKIR, 87- Salih MENGİ, 88- Salih SİNANOĞLU, 89- Saliha ÇETİN, 90- Saliha MENGİ, 91- Selami ATA, 92- Sevda BAZER, 93- Sıtte MENGİ, 94- Sinan BOZKURT, 95- Sinan MENGİ, 96- Şaha MENGİ, 97- Tevhide ABAZ, 98- Zeliha BAKIR, 99- Zeynel BOZKURT, 100- Zeynep BAKIR, 101- Zeynep MENGİ, 102- Zeytün DURSAK, 103- Zini MENGİ,

Dava Açma Süresi: Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1330 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2025

