T.C. SİVAS SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/221 Ort. Gid. Satış

19/02/2026

Konu : İlanen Tebliğ

İ L A N

Davacılar Ömer Arslan vekili Av. Deniz AKIN tarafından tarafından davalılar Abdullah SÜNGÜNEŞ ve Müşterekleri aleyhine Mahkememizde açılan İzale-i şüyuu davasının yapılan açık yargılaması sonunda :

Sivas 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.02.2025 tarihli ve 2023/569 Esas, 2025/338 Karar sayılı Kararı ile izale-i şüyu suretiyle satılmasına Karar verilen Sivas İli, Merkez İlçesi, Yahyabey Mahallesi 4730 Ada, 3 Parselde kayıtlı gayrimenkul Memurluğumuzca 16/01/2026 tarihinde Bilirkişiler iştiraki ile Kıymet Takdiri yapılmıştır.

Kıymet Takdirine iştirak eden bilirkişiler dosyamıza ibraz ettikleri raporlarında; Yahyabey Mahallesi 4730 Ada, 3 Parselde kayıtlı 83,29 m² Tapuda avlulu ahşap ev niteliğindeki gayrimenkulün 1.825.288,95 TL edeceğini bildirmişlerdir.

Belirtilen bu bedel üzerinden dava konusu gayrimenkul satışa çıkartılacaktır. Kıymet Taktirine itirazı olup olmadığı yönünde kendisine daha önceden adres yetersizliğinden dolayı Mahkeme kanalı ile ilanen tebligat yapılan 40753437654 T.C. Kimlik nolu YURDAGÜL APUHAN, 28150858074 T.C Kimlik nolu MUSTAFA SÜNGÜNEŞ, 42685578252 T.C Kimlik nolu AYTEN SÜNGÜNEŞ adına TK 28 ve29. maddeleri gereğince işbu KIYMET TAKTİRİ TEBLİĞİ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02406275