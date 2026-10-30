T.C. SİVAS 4. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/340 Esas

DAVACI: SHIRIN ASLANAGLU-99829500754 -

DAVALI: MOHAMMAD ASLANAGLU-99496511756 -

Davacı tarafından Davalı aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili 14/10/2024 tarihli dilekçesinde özetle; tarafların Afganistan'da evlendiklerini, müşterek 6 çocuklarının olduğunu, davalının evlilikleri boyunca eşine ve çocuklarına fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, uyuşturucu madde kullandığını ve maddenin etkisinde olduğu zamanlarda eşine ve çocuklarına uyguladığı şiddetin dozunu artırdığını, evin geçimine herhangi bir katkıda bulunmadığını, eşine ve çocuklarına küfürler, tehditler savurduğunu, çeşitli eziyetlerde bulunduğunu, onlara dayaktan başka bir şey vermediğini, davacının bir çok kez eşinden dayak yediğini ancak tehdit edildiği için şikayetçi olamadığını, 23/11/2020 tarihinde davalının davacıyı sebepsiz yere dövdüğünü, çocukların polise haber vermesi üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/15336 Esas numaralı dosyasında yürütülen soruşturmada davacının davalının tehditleri yüzünden şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle takipsizlikle sonuçlandığını, bu tehditlerin ve şiddet sebebiyle ve çocuklarını korumak arzusuyla boşanma davası açmaya cesaret dahi edemediğini, canını zor kurtardığını beyan ederek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK.122 ve 127.md.gereğince cevap dilekçenizi tebliğden itibaren mahkememize 2 hafta içerisinde verebileceğiniz, HMK.128.md.gereğince bu süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. İşbu dava dilekçesinin davalı Mohammad Aslanaglu'na tebliğ ile bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02581479