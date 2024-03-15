T.C. SİVAS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. SİVAS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO : 2017/686 Esas
KARAR NO : 2019/367
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2019 tarihli ilamı ile hakkında düşme kararı verilen Gevro ve Zühre oğlu, 1947 doğumlu MESUT MİMAROĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf hakkının bulunduğu hususunun,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12/03/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02002012