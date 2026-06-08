T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/17 Esas

21.05.2026

Konu : Karar tebliği-ilanen

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Davacı , MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile Davalı , TAYFUN AYAZMA arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/17 esas 2016/125 karar sayılı ilamına göre; "Davanın KABULÜ ile; 1-Davacının 158.487,88 USD alacağının 06/01/2017 tarihinden fiili ödeme tarihine kadar işleyecek ve fiili ödeme tarihindeki TC Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanmak sureti ile TL karşılığına uygulanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

2-Davacının 3.401,97-TL alacağın 06/01/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine," şeklinde karar verilmiş olup iş bu karar davalı Bekir ve Beyhan oğlu 05/01/1991 doğumlu Tayfun Ayazma'ya ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02482490