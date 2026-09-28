T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/270 Esas
KARAR NO : 2025/84
Davalı : - HASAN KARADAĞ
- PERİHAN ALTUNTAŞ
- VAHAP KILIÇ
Davacı : - SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Mahkememizden verilen 14/03/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı Sivas, Merkez Tuzluhan Köyü, 106 ada, 2 parsel nolu (eski parsel 120) 'de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin talep Subut Bulmadığından (Red) karar verilmiş, ilgili karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02556268