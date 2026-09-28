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Resmi İlanlar T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/270 Esas

KARAR NO : 2025/84

Davalı : - HASAN KARADAĞ
- PERİHAN ALTUNTAŞ
- VAHAP KILIÇ

Davacı : - SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Mahkememizden verilen 14/03/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı Sivas, Merkez Tuzluhan Köyü, 106 ada, 2 parsel nolu (eski parsel 120) 'de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin talep Subut Bulmadığından (Red) karar verilmiş, ilgili karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556268