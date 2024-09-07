T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/392 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Sivas Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında;

Tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecek, açılacak davalarda husumet Sivas Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Sivas Belediye Başkanlığı adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 13/09/2024 günü saat 09.30'da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekil aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 09/08/2024

2024/392 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, merkez ilçesi, Üçlerbey Mahallesi, 1229 ada, 57 ve 58 parsel sayılı taşınmazlar Davalılar-İbrahim ÖNK, Kazım ÖNK, Ahmet Serkan UYGUR, Ali ÇAYKUŞ, Ali ÖNK, Ali Mehrali UYGUR, Ayşe KÜRÇER, Eda SİLİĞ, Fadime Münevver OSMANOĞLU, Fatma YİĞİTSOY, Gökhan UYGUR, Hacer ÇAYLAK, Hayriye HELVACIOĞLU, Hüsnü ÖNK, İhsan UYGUR, Leyla ALTAŞ, Mevlüde DOĞAN, Mine DUMLU, Muhammed Sami DÜRER, Murat ÖNK, Necmiye ÇERİKÇİOĞLU, Nurgül YEŞİL, Nurten UYGUR, Osman DÜRER, Recep ÖNK, Sefa ÖNK, Suzan ÖNK, Süreyya UYGUR, Şengül YALÇIN, Tuğçe ŞEN, Turan ÇAYKUŞ, Volkan UYGUR, Yakup ÖNK, Zeynep ÖNK,

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Basın No: ILN02085623

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