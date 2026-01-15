T.C Sivas 2. Aile Mahkemesi'nden

İ L A N



Esas No : 2025/277 Esas

Davacı : Menevşe Aslan

Davalı : Kuzey Aslan

Duruşma günü : 02/04/2026 09:30

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında tüm araştırmalara rağmen davalıya tebliğ yapılamadığı ve adresi tespit edilemediğinden; dava dilekçesinin ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesine, davacı lehine 1.000.000 TL maddi, 1.000.000,00 manevi tazminata, kendisi lehine aylık 25.000 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına, çocuklar lehine ayrı ayrı aylık 20.000 TL tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

HMK.nun 122, 127 ve 128 maddeleri uyarınca; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi bildirmeniz gerektiği aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ve duruşma günü olan 02/04/2026'da saat 09:30'da Mahkememiz duruşma salonunda hazır olmanız hususu,

HMK 139. md. gereğince; Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde dilekçenizde delil olarak bildirdiğiniz belgeleri Mahkememize sunmanız veya buna ilişkin açıklama yapmanız, bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

