T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/863 Esas

08/07/2023



-İLAN-

Davacı, MUSTAFA KARA tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, PULUR mah/köy, 30 Cilt, 372 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve AZİZE oğlu/kızı, 12/08/1978 doğumlu, SAMET KARA'dan 2019 tarihinden sonra haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanununun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2023/863 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01882755