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Resmi İlanlar T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-09 00:01:00 -

T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/1175 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin açılması davası nedeniyle;

Mirasçı Gülüstan GEDİK (TCKN: 28630843576) hakkında ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden;

"1-Sivas ili, Merkez ilçesi, Cilt No:134, Hane No:8, BSN:19'de nüfusa kayıtlı iken, 17/08/2021 tarihinde vefat eden, 33346686324 T.C. numaralı müteveffa Kamer ŞAHİN'in Sivas 3. Noterliğince tanzim edilen 11/06/2014 tarih ve 12526 Yevmiye sayılı vasiyetnamesinin mirasçılara usulüne uygun olarak AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2- Mirasçılara kararın ve düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin onaylı bir suretinin TEBLİĞİNE,

3-Mirasçının ilgili mahkemede gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde dava açmalarına MUHTARİYETLERİNE," karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01843143