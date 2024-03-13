T.C. ŞİRVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-13 00:03:00 -
T.C. ŞİRVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2023/43 Esas
04/01/2024
Konu : Gaip Şemsettin KÖRNES
İLAN TUTANAĞI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine talep edilen Şemsettin KÖRNES hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Şirvan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/43 Esas Sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 32663247126
ADI SOYADI : ŞEMSETTİN KÖRNES
BABA ADI : SEZAİ
ANA ADI : RİHAN
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1978
DOĞUM YERİ : ŞİRVAN
İKAMETGAH ADRESİ : Adıgüzel Küme Evleri No: 8 Adıgüzel Şirvan/ SİİRT
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Basın No: ILN02000022