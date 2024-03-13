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Resmi İlanlar T.C. ŞİRVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ŞİRVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-13 00:03:00 -

T.C. ŞİRVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/43 Esas
 
04/01/2024
 
Konu : Gaip Şemsettin KÖRNES
 
İLAN TUTANAĞI
 
 
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine talep edilen Şemsettin KÖRNES hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Şirvan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/43 Esas Sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024
 
GAİP
 
TC KİMLİK NO : 32663247126

ADI SOYADI : ŞEMSETTİN KÖRNES

BABA ADI : SEZAİ

ANA ADI : RİHAN

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1978

DOĞUM YERİ : ŞİRVAN

İKAMETGAH ADRESİ : Adıgüzel Küme Evleri No: 8 Adıgüzel Şirvan/ SİİRT

#ilangovtr

Basın No: ILN02000022