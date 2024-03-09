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Resmi İlanlar T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-09 00:00:00 -

T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO :2023/394

24.11.2023

Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2023/394 Esas sayılı dosyasında Abdullah SEVİK'in yaklaşık 35 yıl önce kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Cumhuriyet Mahallesi Nüfusuna kayıtlı, Nuri ve Medine oğlu, 11/09/1970 doğumlu, T.C. 27494582898 nolu Abdullah SEVİK'in bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01998377