T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-09 00:00:00 -
T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :2023/394
24.11.2023
Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;
Mahkememizin 2023/394 Esas sayılı dosyasında Abdullah SEVİK'in yaklaşık 35 yıl önce kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Cumhuriyet Mahallesi Nüfusuna kayıtlı, Nuri ve Medine oğlu, 11/09/1970 doğumlu, T.C. 27494582898 nolu Abdullah SEVİK'in bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01998377