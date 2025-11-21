  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İl, Erfelek İlçe, KURCALI Mahalle/Köy, Eriklik Mevkii, 101 Ada, 67 Parsel, Tapuda bahçeli kargir ev ve dam.

Yüzölçümü : 3.406,51 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.265.668,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme, DSİ Genel Müdürlüğü lehine 50,84 m2 irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:31		 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

