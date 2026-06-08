T.C. SİNOP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/585 Esas

DAVALI : İBRAHİM YILDIRIM - T.C.Kimlik No: 696xxxxxx96

Davacılar vekili Av.Mustafa Caner Yener tarafından aleyhinize açılan Sinop ili Merkez ilçesi Sinecan Köyü Arpalık Mevkii 105 ada 30-32-33-35 parseller ile 134 ada 5 parseldeki Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; sistemde kayıtlı adresinize duruşma gününü bildirir, dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/10/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde ilgili kanun hükümleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02482437