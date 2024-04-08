T.C. SİNOP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/403 Esas

DAVACI : HASAN ERDOĞAN

DAVALI : ŞÜKRÜYE BOZKURT

DAVA : GEÇİT HAKKI KURULMASI

CEVAP SÜRESİ: 2 HAFTA

Davacı tarafından Sinop ili Merkez İlçesi Aloğlu Köyü 110 ada 37 parsel lehine mümkün olduğu takdirde komşu 110 ada 38 parsel veya başka bir parselden geçit hakkı tesisi kurulmasına ilişkin davasında;

ŞÜKRÜYE BOZKURT'a mahkememizce dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği,cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız HMK 122,127,128 ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02016560