T.C. SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/649 Esas ve 2023/653 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarının ara kararı gereğince,

Mahkememizin 2023/649 E sayılı dosyasında davalı SEDA SARI aleyhine Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Çalışlar Köyü, 101 ada 23 parselde kayıtlı taşınmazın 702,95 m2'lik kısmı üzerinde irtifak hakkı tesisine,



Mahkememizin 2023/653 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı FATMA ÇELEBİ, HALİL İBRAHİM AYDIN, ÜZEYİR AYDIN, NEVZAT AYDIN aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Çalışlar Köyü 101 ada 35 parselde kayıtlı 1427,23 m²'lik kısmı üzerinde irtifak hakkı tesisine,

Kamulaştırılmasına kararı verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar üzerinde davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sinanpaşa Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 26/06/2024

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Basın No: ILN02055700