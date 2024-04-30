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Resmi İlanlar T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-04-30 00:00:00 -

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/202 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

ADA NO : 190

PARSEL NO : 8

VASFI : TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- FATMA BOZAN-24893277776 2- HATİCE ALTINIŞIK-26261232172 -
3- MELAHAT OKUMUŞ-26195234372 4- MİLİHAT BOZTAŞ-18164501264 -
5- NERİMAN ALTINIŞIK-26201234112 - 6- SAİT ALTINIŞIK-26186234664

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/202 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.  27/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02023526