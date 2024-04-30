T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO : 190
PARSEL NO : 8
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- FATMA BOZAN-24893277776 2- HATİCE ALTINIŞIK-26261232172 -
3- MELAHAT OKUMUŞ-26195234372 4- MİLİHAT BOZTAŞ-18164501264 -
5- NERİMAN ALTINIŞIK-26201234112 - 6- SAİT ALTINIŞIK-26186234664
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/202 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/03/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02023526