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Resmi İlanlar T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-05 00:00:00 -

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/302 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi,Örencik köyü Gökçe Ören mevkii 184 ada 53

MEVKİİ : Gökçe Ören

ADA NO : 184

PARSEL NO : 53

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET SARIDOĞAN-25988241290

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/302 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01886129