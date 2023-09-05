T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-09-05 00:00:00 -
T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/302 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi,Örencik köyü Gökçe Ören mevkii 184 ada 53
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 184
PARSEL NO : 53
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET SARIDOĞAN-25988241290
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/302 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/08/2023
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Basın No: ILN01886129