T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/44 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 178 ada 30 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 1156,49 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 356,12 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Serkan AVKIRAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/44 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02424344