Resmi İlanlar T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sayı : 2026/56 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 109 ada 5 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 408,95 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 408,95 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yıldıray İSSİ, Emine TAŞKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/56 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02424280