T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/56 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 109 ada 5 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 408,95 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 408,95 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yıldıray İSSİ, Emine TAŞKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/56 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02424280