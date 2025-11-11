  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No : 2025/263 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 27 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ :532,05 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN :151,21 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA GÜNEŞLİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/263 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02329079