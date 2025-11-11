T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No : 2025/263 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 27 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ :532,05 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN :151,21 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA GÜNEŞLİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/263 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02329079