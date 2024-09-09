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Resmi İlanlar T.C. SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN
Resmi İlanlar

T.C. SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN

Yeniakit Publisher
2024-09-09 00:03:00 -

T.C. SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN

ESAS NO : 2022/261 Esas

KONU :Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

İ L A N

Davacılar, Faruk Erçedoğan, Murat Erçedoğan İle Davalı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kasımlı Mahallesinde kain 3815,16 metre kare,9458,50 metre kare,1992,88 metre kare,17236,64 metre kare, 7128,07 metre kare,2024,84 metre kare,58130,23 metre kare ve 5218,75 metre karelik gayrimenkulün Türk Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescili talep ve dava edilmiştir. İşbu dava konusu taşınmaz üzerinden üstün hak iddia edenlerin veya davacıların davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Silvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/261 esas sayılı dosyasına başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 25/06/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02086489