T.C. SİLOPİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/230 Esas

Abdulgafur Elçi vd. davalıların hissesinin bulunduğu Şırnak İli, Silopi İlçesi, Ovaköy Köyü 66 Parsel numaralı taşınmaza ilişkin Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 16.66 metrekare mülkiyet hakkı ile 289.62 metrekare irtifak alanı kamulaştırılmış olup,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre Mahkememizin 2024/230 Esas sayılı dosyasından Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendiremediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Cumhuriyeti Vakıfbank Silopi Şubesi'ne yatırılacaktır.

Duruşmanın 30/05/2024 günü saat 09:10'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01999825