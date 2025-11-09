T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/305 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/305 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1369 Ada, 13 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm 1- TAPU KAYDI

Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 19.03.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Silivri İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1369 ada, 13 parsel sayılı 6.011,35m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 5 adet betonarme 5 katlı konut ve arsası vasıflı taşınmazda 16/920 arsa paylı A-3 blok 3.kat (7) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamının E*** Ç*** adına kayıtlı olduğu, dosya haczinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2109882 sayılı imar durumu belgesine göre Silivri İlçesi Yeni Mahalle 1369 ada 13 parsel sayılı taşınmaz 20.09.2022 tasdik tarihli Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Taşkına Maruz Alanı" sınırları içerisinde kalmakta olup Ayrık Nizam-6 Kat, Emsal:1.40 ''Konut Alanı'' olarak yapılaşma koşulları bulunmaktadır. Ancak söz konusu taşınmaz Boğluca (Kayalı) Deresi Taşkın Alanında kalmakta olduğundan İmar Plan Notlarının ''Özel Hükümle Başlıklı'', ''İSKİ İle İlgili Hükümler'' bölümü plan notlarına göre uygulama yapılacaktır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Ekin Balaban Caddesinden ayrılan Abelia Sokakta, tapunun 1369 ada 13 parsel numarasına kayıtlı 6.011,35m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Abelia Evlerinde 16/920 arsa paylı A-3 blok 3.kat (7) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir.

Taşınmazın bulunduğu Abelia Evleri iki parsel üzerine inşa edilmiş toplam 9 blok, 120 bağımsız bölümlü, güvenlikli, bahçe tanzimi yapılmış, kapalı, açık otoparklıdır.

A-3 Blok (2H dış kapı numaralı) bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, asansörlü, katlarında ikişer daire olmak üzere 10 bağımsız bölümlüdür.

16/920 arsa paylı 3.kat (7) bağımsız bölüm numaralı Mesken onaylı mimari projesine göre brüt 115,00m2 alanlı, antre, hol, banyo, WC, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, salon, mutfak,balkon mahallerinden ibarettir. Seramik zeminli, duvarları sıvalı-boyalı,PVC doğramalı ve çift camlı, çelik kapılı taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisat mevcuttur. Rapor tarihi itibari ile ruhsat tarihi, sokak rayiç değeri, net kullanım alanı, inşaat kalitesi, v.b. gibi etmenler irdelendiğinde taşınmazın KDV oranının %1 olabileceği tespit edilmiştir.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:46

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:46

06/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02330344