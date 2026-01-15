T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1409 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1409 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Dosyasında bulunan 17.09.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, Semizkumlar Mevkii, 8543 ada 32 parsel sayılı 783,64m2 miktarlı "Bahçeli Betonarme Dubleks Mesken"in tamamının G*** G***adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczinin bulunduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan2246440 sayılı imar durum belgesine göre Semizkumlar Mahallesi, 8543 ada, 32 parsel sayılı taşınmaz 29.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında kalmaktadır. Konut alanında yapılaşma şartları; "Yapı düzeni: Ayrık Nizam", "Kat adedi: 2 kat", "Emsal: 0.45" olarak imar durumu mevcuttur denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, Özbek Sokakta, tapunun 8543 ada 32 parsel numarasında kayıtlı ve Özbek Sokaktan 36 dış kapı numarası alan 783,64m2 miktarlı "Bahçeli Betonarme Dubleks Ev" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Semizkumlar Mahallesi Terakki Caddesinden ayrılan Özbek Sokak üzerinde ve Sokaktan 36 dış kapı numarası alan 783,64m2 alana sahip parsel üzerinde bir adet2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, villa tarzı yapı bulunmaktadır. Mahallinde ve onaylı mimari projesine göre zemin kat+ 1 normal katlı dış cephesi sıvalı, boyalı, etrafı bahçe duvarı ile çevrili taşınmazın zemin katında antre, hol, oda, salon, çamaşır odası, mutfak, kiler, teras mahalleri, dahili merdiven ile çıkılan 1.katta antre, hol, dört oda, iki banyo-WC, iki balkon mahalleri bulunmaktadır. Toplam 225,00m2 alana sahip taşınmazda ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta modüler mutfak dolapları, pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Yazlık amaçlı kullanılan bağımsız bağımsız bölümün elektrik, sıhhi tesisatları tamamlanmıştır. Marmara denizine yaklaşık 75,00metre mesafede yer almaktadır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, çoğunlukla yazlık amaçlı kullanılan bölgededir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 783,64 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 23.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:10

02/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02382198