T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/1584 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1584 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Dosyasında bulunan 28.08.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 6540 ada, 6 parsel sayılı 800,68m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazın tamamının S*** A*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidatların mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz kısmen ikiz nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde tapu kaydı çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Yusuf Ziya Kaya Sokakta, tapunun 6540 ada, 6 parsel numarasına kayıtlı ve Yusuf Ziya Kaya Sokaktan 32 dış kapı numarası alan 800,68m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Değirmenköy Fevzipaşa Mahalle merkezi içinde bulunan Yusuf Ziya Kaya Sokak ile Namık Kemal Caddesi köşesinde yer alan, Yusuf Ziya Kaya Sokak cephesi 35,80metre, Namık Kemal Caddesi 21,50metre ve tapu kaydına göre tamamı 800,68m2 alana sahip parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamaktadır. Etrafı duvar ile çevrili parselin yakın çevresinde 3, 4 katlı konut amaçlı kullanılan binalar mevcuttur.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda köy merkezinde yer almaktadır.

Kıymeti : 12.010.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:21

31/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

