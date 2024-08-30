T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/142 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, SELİMPAŞA Mahalle/Köy, 1105 Ada, 6 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm TAPU KAYDI:

Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mah., 1105 Ada, 6 Parsel numarasında kayıtlı, 1.227,20 m2 yüzölçümlü, 4 Katlı Apartman ve Arsası vasıflı, B Blok, 2. Kat, 8 Bağımsız Bölüm Nolu, 120/1800 Arsa Paylı, Çatı Piyesli Mesken Nitelikli ana taşınmazın TAM hisse?sinin Ali DEMİR adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan, icrai haciz ve ipotek bulunmaktadır.

İMAR DURUMU:

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasındaki yazısında; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mah., 1105 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz 19/11/2002 tasdik tarihli Selimpaşa VIII. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam, 3 kat yapılaşma koşullarında, konut alanında kalmaktadır denilmektedir.

HUDUD VE SAHASI:

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mah., 1105 Ada, 6 Parsel numarasında kayıtlı, 1.227,20 m2 yüzölçümlü, 4 Katlı Apartman ve Arsası vasıflı, B Blok, 2. Kat, 8 Bağımsız Bölüm Nolu, 120/1800 Arsa Paylı, Çatı Piyesli Mesken Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Selimpaşa Avrupa Otoyolu Bağlantı Yolu ile D-100 Karayolu arasında kalan 200. Cadde üzerinde bulunan 6 kapı nolu Atasoy Apartmanında bulunmaktadır.

Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmazın bulunduğu binanın; Silivri Belediye Başkanlığı?nın arşivinde bulunan dosyasında ki projesine göre betonarme (çerçeveli sistem, plak-kiriş ve tuğla dolgu), 1 bodrum kat, zemin kat, 2 normal kat ve çatı katı olarak, taşınmazın dubleks olduğu, alt katının giriş holü, 1 salon, 1 mutfak, 3 yatak odası, 1 banyo ve 1 balkon (yerinde 1 mutfak, 1 salon, 3 oda, 1 banyo ve 2 balkon olarak kullanılıyor), üst katının ise 1 sandık odası, 1 teras ve 1 banyo (yerinde 1 mutfak, 1 salon, 2 oda, 1 banyo ve 2 teras olarak kullanılıyor) olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Arşiv dosyasında bulunan 25/09/2013 tarih 2013/281 ruhsat nolu Yapı Ruhsatı ve 03/03/2015 tarih 2015/54 belge nolu Yapı Kullanma İzin Belgesine göre taşınmaz 140,32 m2 dir. Yerinde yapılan incelemede alt katın ve üst katın ayrı daire olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

Adresi: İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 1105 Ada 6 Parsel 8 Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü: 1.227,20 m2

Arsa Payı:

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Yüzölçümü: 1.227,20 m2

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:22

12/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02082598