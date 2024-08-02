T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/268 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/268 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSilivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 01.03.2024 tarihli sayılı tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Eski İstanbul Mevkii, 5820 ada 1 parsel sayılı 591,49m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Bahçeli B.A.K. Dört Katlı Apartman vasıflı taşınmazda 30/380 arsa paylı zemin kat (1) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamının Evren Koyutürk adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat ve beyanlar hanesinde "3.Derece Arkeolojik Sit Alanı" beyanının mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1844268 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5820 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 24.07.2017 tasdik tarihli Silivri Merkez Kentsel Sit ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında kısmen ''Yol Alanı'' kısmen de ''Konut Alanında'' kalmaktadır. Yapılaşma Şartları; Taban Alanı Kat Sayısı(TAKS): 0.30, Kat Alanı Kat Sayısı(KAKS):1.20 ve Ayrık Nizam-4 kattır. denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yağız Sokakta, tapunun 5820 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Yağız Sokaktan 4 dış kapı numarası alan 591,49 m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Sonsöz Apartmanında 30/380 arsa paylı zemin kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı ana binanın zemin katında yer alan 1 bağımsız bölüm numaralı daire onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 85,00m2 net alana sahip, hol, antre, salon, mutfak, üç oda, banyo-WC, iki balkon mahallerinden ibarettir. Dairede salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak dolapları sabit tezgah üstü ahşap, pencereleri PVC ve ısıcamlı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanmış, oda iç kapıları ahşap, doğalgaz kombili, çelik giriş kapılıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır şerhi bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:34

26/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02070480