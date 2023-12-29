T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/300 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/300 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, E. Ereğli Hududu Mevkii, 248 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 51.820,17 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, 280 Bağımsız Bölüm Nolu, 2/588 Arsa Paylı, Dubleks Mesken Nitelikli ana taşınmazın, TAM hissesinin Hamdi ŞAFAK adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan, icrai haciz ve ipotek bulunmaktadır. Kiymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, E. Ereğli Hududu Mevküi, 248 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 51.820,17 m” yüzölçümlü, Arsa vasıflı, 280 Bağımsız Bölüm Nolu, 2/588 Arsa Paylı, Dubleks Mesken Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak D-100 Karayolu üzerinde Silivri'den Gümüşyaka istikametinde giderken Gümüşyaka Mahalle merkezine yaklaşık 2 km geride D-100 Karayoluna yaklaşık 700 metre mesafede Serhat Caddesi ve Kocatepe Caddesinin arasında kalan köşe parselde ki villa kent sitesi içerisinde bulunmaktadır. Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı'nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmazın Silivri Belediye Başkanlığı'nın arşivinde bulunan dosyasında ki projeye göre taşınmazın 1 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat ve çatı katı olarak, bodrum katının kömürlük olarak, zemin katının antre, açık mutfak, 1 salon, 1 duş-wc ve 2 teras olarak, 1. Katının hol, 1 yatak odası, 2 sandık odası, 1 banyo, 1 duş-wc ve 2 balkon olarak, çatı katının ise çatı piyesi ve 2 teras olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Arşiv dosyasında bulunan 27/02/1995 tarih 1995/2-1 tarih nolu Yapı Ruhsatına göre taşınmaz 94,55 m2 dir. Taşınmazın inşaatının yapılmadığı projedeki yerinin boş olduğu tespit edilmiştir. Dosyasında taşınmazın üzerinde kiracı var ise kimlik ve kira bedel bilgilerinin tespit edilmesi istenmiştir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere taşınmaz boş arsa durumunda olduğu ve kiracının olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın inşaatının yapılmadığı projedeki yerinin boş olduğu tespit edilmiştir. Dosyasında taşınmazın üzerinde kiracı var ise kimlik ve kira bedel bilgilerinin tespit edilmesi istenmiştir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere taşınmaz boş arsa durumunda olduğu ve kiracının olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Balaban Mah. E. Ereğli Hududu Mevkii, 248 Ada, 1 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 51.820,17 m2

Arsa Payı : 2/588

İmar Durumu :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Mür.n internet sitesisilivri.bel.tr/imardurumuimar.aspx?parselid-171315 adresinde edinilen bilgiye göre;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, 248 Ada,1 nolu taşınmazın Silivri İlçesi Balaban

Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır. Konut Alanında;

Yapı Emsali: 0.50 olup, yapı yüksekliği 7 metre, Yapı düzeni Serbest Nizam olup, ön bahçe mesafesi 5 metre ve yan bahçe mesafesi 3 metre denilmektedir.

Kıymeti : 500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:35

27/12/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01959753