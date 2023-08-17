T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2016/3291 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/3291 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



1- TAPU KAYDI



Dosyasında bulunan 27.09.2022 tarihli tapu kayıt örneğine Silivri İlçesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Ortaburun Mevkii 6267 ada, 16 parsel sayılı 4.993,72 m2 miktarlı Bahçeli Dubleks Bina vasıflı taşınmazın tamamının Erhan Şahintürk adına kayıtlı olduğu, taşınmazın tapu kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.



2- İMAR DURUMU



Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1476063 sayılı imar durum belgesine göre; Silivri İlçesi, eski Alibey Mahallesi 59 ada, 117 parsel yeni Gazitepe 6267 ada 16 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 13.04.2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi, Çeltik, Seymen, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli, Fener Köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı Mahalleleri idari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda kalmaktadır. Söz konusu parseli içeren alanda yapılan 13.03.2015 tarihli plan tadilatında Köy Yerleşik Alanı Dışı Kırsal Yapılanma Alanları (KYD 20ki/ha) içerisinde kalmaktadır.



Köy Yerleşik Alanı Dışı Kırsal Yapılanma Alanları: 5403 sayılı Toprak Koruma Kanununda yer alan geçici madde ve maddeler ile tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan ve tarım arazilerinin tarımsal bütünlüğü bozmadığı gerekçesiyle tarım dışı kullanıma izin verilen alanlardır. Bu alanlar üzerinde yasal mevzuat açısından ruhsata tabi ve izinlendirilmiş konut yapısı bulunan alanlarda bağ bahçe evi ve müştemilatlarından başka tesis yapılamaz.



Köy Yerleşik Alanı Dışı Kırsal Yapılanma Alanları (KYD 20ki/ha): Bu alanlar Köy Yerleşik Alanlar Dışında yer alan alanlar olup, bu alanlarda en fazla 2 kata kadar yapılaşma yapılabilir. Mim. Parsel büyüklüğü ve min. İfraz şartı 5.000 m2'dir. Bu alanlarda mülkiyeti parsel malikinde kalmak şartıyla, belediyesince onaylanacak avan proje aşamasında uygulama yapılan alanın %10'u "Park ve Otopark" olarak ayrılır. Söz konusu parsel ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamamaktadır denilmiştir.



3- HUDUDU ve SAHASI



Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.



4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU



Satışa onu taşınmaz İstanbul, Silivri İlçesi, Yenimahalle, Bayrak (Sancak) Sokakta, tapunun 6267 ada, 16 parsel numarasına kayıtlı ve Bayrak (Sancak) Sokaktan9/C dış kapı numarası alan 4.993,72 m2 alana sahip Bahçeli Dubleks Bina vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.



Koza Çiftliği Bölgesi olarak bilinen bölgede Bayrak (Sancak) Sokak üzerinde bulunan ve bu sokaktan 9 dış kapı numarası alan site içerisinde tapu kaydına göre tamamı 4.993,72 m2 alana sahip parsel üzerinde bir adet kısmı bodrum+ zemin kat+ 1 normal katlı, B.A.K. Tarzda, ayrık nizamda inşa edilmiş olan, villa tarzı yapı bulunmaktadır. Hem hudut parseller ile ortak giriş kapsı ve bahçe duvarına sahip parselin üzerindeki bina; keşif tarihi itibari ile boş durumda olup, kısmen bakım onarıma ihtiyacı bulunmaktadır.



Onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 9C dış kapı numarası alan bina; bodrum kat dışarıdan girişli 65,34 m2 brüt alanlıdır. Zemin kat brüt 272,00 m2 brüt alanlı, 1.kat 173,00 m2 brüt alanlıdır. Onaylı mimari projesinde zemin katta bulunan teras kapatılmak sureti ile binaya dahil edilmiştir. Binanın Bayrak (Sancak) Sokak cephesinde otomatik kepenkli garaj mevcut olup, kapalı alanlar itibari ile toplam kullanım alanı projesine göre net 445,00 m2, brüt 510,34 m2'dir. Taşınmazda zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah üstü dolap, doğrama aksamı PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış kapı çelik, daire iç kapıları ahşaptır.



Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Yenimahalle Mahallesi Ortaburun Mevkii 6267 Ada , 16 Parsel Silivri / İSTANBUL



Yüzölçümü : 4.993,72 m2

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:09

14/08/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01877730