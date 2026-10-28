T.C. SİLİVRİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/82 Esas

KARAR NO : 2026/362

Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/04/2026 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı Yasanın 136/1 . maddeleri gereğince neticeten ERTELİ 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASININ ve 1 YIL 8 AY DENETİM ALTINA ALTINDA BULUNDURULMASI süresinin Salih ve Emine kızı, 07/08/1981 doğumlu SERAP ONBAŞI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN olunur

#ilangovtr

Basın No: ILN02580168