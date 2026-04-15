T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/309 Esas

DAVACI : MİRAN SEYYİDOĞLU (TC NO:106*****070)

DAVALI : ALİ SOYDAN (TC NO: 251*****820)

Davacı Miran Seyyidoğlu tarafından aleyhinize açılan davaya konu 12/06/2023 tarihli sözleşme ile taşınmaz satış bedelinin ödenmediği iddiasından kaynaklı alacak davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Ali Soydan'a yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, usulüne uygun tebligat yapılamaması sebebiyle Ali Soydan hakkında yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla aşağıdaki şekilde ilan metni hazırlanmıştır.

"Dava dilekçesini ve tensip zaptını tebliğ aldığınızdan itibaren HMK'nın 122, 126 ve 129. Maddelerine göre usulüne uygun olarak düzenleyeceğiniz cevap dilekçesini, davacı için posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık cevap süresi içerisinde mahkememize sunmanız gerektiği hususu" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

