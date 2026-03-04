T.C. SİLİVRİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/431 Esas

DAVALI : MEHMET TURAN Bedir ve Gülşan'dan olma 10/03/1973 doğumlu, Ağrı ili, Tutak ilçesi, Kaşönü mah/köyü nüfusuna kayıtlı

Davacı MAZEZ KILİÇ tarafından aleyhinize açılan İstanbul ili, Silivri ilçesi, Yeni mah. 640 ada 1 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinizin araştırılması için yapılan araştırlamalardan bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/07/2026 günü saat: 10:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı H.M.K.'nun 139/1, 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

