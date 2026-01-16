T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/105 Esas

Davacı Ayşe Seyhan Günden ve arkadaşları vekili tarafından davalılar Ayşe Bilmez ve arkadaşları aleyhine ikame edilen tapu iptali ve tescil, meni müdahale davasında mahkememizce hüküm verildiği, hükmün davalı-birleşen dosya davacısı mirasçılarından Ercan Demirkıran, davacı-birleşen dosya davalıları Nuran Arslan ve müşterekleri vekili ile feri müdahiller İbrahim Kiraz ve müşterekleri vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine işbu hükmün taraflarca temyiz edildiği, temyiz üzerine dosyanın Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'ne gönderildiği, mahkememiz hükmünün Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 04/10/2022 tarih ve 2021/17697 Esas 2022/7663 Karar sayılı ilamı ile hükmün 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca bozulduğu, bozma ilamınını ve son duruşma zaptının davalılardan İzzet Başakçıoğlu, Veli Özer ve Şefika Uzun'a adresleri tespit edilemediğinden, tebliğin ilanen tebligat olarak yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 04/10/2022 tarih ve 2021/17697 Esas 2022/7663 Karar sayılı ilamı ile Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin12/01/2016 tarih ve 2006/8 Esas 2016/1 Karar sayılı ilamı bozulduğundan işbu Yargıtay bozma ilamının;

Duruşma günü: 16/04/2026 günü saat: 11:30'da olan mahkememiz duruşmasında bizzat hazır bulunması veya kendinizi bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağından duruşma zaptının;

Davalılar İZZET BAŞAKÇIOĞLU, VELİ ÖZER VE ŞEFİKA UZUN'A tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/01/2026

