T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2025/751 Esas

KARAR NO: 2026/341

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2026 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 15000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Menderes ve Nurgül oğlu, 12/05/1990 doğumlu, SERDAR TALAYHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üzerinde yurt genelinde yayın yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 sayılı CMK'nun 268.maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesince incelenmesi kabil olmak üzere kanun yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 03.09.2026

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Basın No: ILN02542452